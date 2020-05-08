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Факти / Україна

Грузія відкликає посла з України через Саакашвілі

Грузія відкликає посла з України для консультацій. Причиною стало призначення екс-президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані.

– Це прийнята практика в дипломатичних відносинах, яка вказує на виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків необхідна консультація з послом, – зазначив Залкаліані.

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Однак, він запевнив, що Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Саакашвілі головою виконавчому комітету реформ 7 травня 2020 року.

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