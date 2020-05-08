Карантин в Україні: правила роботи кафе і ресторанів

На першому етапі виходу України з карантину уряд дозволив роботу літніх майданчиків кафе та ресторанів, але заклади громадського харчування мають дотримуватися правил: розмістити столи на відстані 1,5 м, слідкувати за перебуванням працівників у масках, рукавичках і окулярах та контролювати, аби відвідувачі не збиралися великими групами.

Такі заходи є виправданими, вважає інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов. За його словами, захисні засоби для обличчя – обов’язкові, а ось рукавички можуть одягатися за бажанням.

– Офіціанти мають бути в масках, а краще у респіраторах. Відвідувачі мають приходити у масках. Під час їжі заклади мають видавати їм пакети для їхнього тимчасового зберігання. Рукавички – за бажанням. Вони є нагадуванням того, що не треба торкатися очей, носу та роту, – каже Вадим Арістов.

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До формування меню та приготування страв вимог немає, додає спеціаліст. Важливо – хто їх готує та розносить, через це треба постійно тестувати працівників.

– Щодо приготування їжі вимог немає, бо вірус не розповсюджується через неї. Важливо не як приготована їжа, а хто її готує та подає. Треба регулярно тестувати працівників закладів, краще раз на тиждень. Так буде більше шансів виявити людину на ранній стадії інфікування, – додає інфекціоніст.

На його думку, ПЛР-тестування працівників є ефективнішим, ці тести точніші і можуть показати вірус на початкових етапах. Крім того, важливим є планування простору у закладі.

– Треба змінити розсадку так, аби між людьми була відстань понад 1,5 метра. Також треба знизити ймовірність перетину відвідувачів, – уточнює Вадим Арістов.

Безпека у закладах під час карантину – відповідальність не лише власників та працівників, а й самих відвідувачів. Люди мають з розумінням ставитися до правил і не порушувати їх. Наслідки відвідування кафе та ресторанів без маски, збирання великих компаній лягає на плечі саме відвідувачів.

– Якщо ти зібрав компанію, то ти береш відповідальність за неї. У компаніях є ризик поширення вірусу. Якщо хтось один інфікований, то решті доведеться сидіти на карантині 14 днів. Про це треба пам’ятати, – підсумовує експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яких правил мають дотримуватися заклади громадського харчування під час роботи на першому етапі виходу з карантину.