Назначение Саакашвили: МИД прокомментировал реакцию Грузии

Назначение Михеила Саакашвили в Исполнительный комитет реформ не должно ухудшать отношения Украины и Грузии.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

— Михеил Саакашвили — гражданин Украины, который имеет большой опыт и значительные достижения в осуществлении реформ, которые широко признаны в мире. Поэтому мы призываем наших грузинских друзей и партнеров учитывать изложенные аргументы и не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса реформ в Украине, — говорится с комментарии МИД Украины.

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В министерстве подчеркнули, что посол Теймураз Шарашенидзе не отозван из Украины, а вызван для консультаций в столицу Грузии.

— Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами, — отметили в МИД.

Напомним, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили 6 мая 2020 года назначили председателем Исполнительного комитета реформ.