Призначення Саакашвілі: МЗС прокоментував реакцію Грузії

Призначення Міхеіла Саакашвілі у Виконавчий комітет реформ не має погіршувати відносини України та Грузії.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України.

– Міхеіл Саакашвілі – громадянин України, який має великий досвід і значні досягнення в здійсненні реформ, які широко визнані в світі. Тому ми закликаємо наших грузинських друзів і партнерів враховувати викладені аргументи і не ставити двосторонні відносини в залежність від процесу реформ в Україні, – йдеться з коментарі МЗС України.

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У міністерстві підкреслили, що посол Теймураз Шарашенідзе не відкликаний з України, а викликаний для консультацій в столицю Грузії.

– Це не щоденна, але звичайна практика в дипломатичній роботі. Ми не бачимо в цьому рішенні ніякої загрози для відносин між нашими дружніми державами, – відзначили в МЗС.

Нагадаємо, екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі 6 травня 2020 року призначено головою Виконавчого комітету реформ.