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Факти / Україна

522 за добу: в Україні зафіксовано 15 232 випадки коронавірусу

Станом на 9.00 10 травня в Україні зафіксовано 15 232 випадки коронавірусної інфекції.

Про це свідчать дані ЦГЗ.

– Станом на 9.00 10 травня в Україні 15 232 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 391 летальний, 3 060 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 522 нових випадків.

До слова, станом на 9 травня кількість хворих зросла на 515 осіб.

Читайте: Коронавірус не подолано: у МОЗ побачили, що українці “розслабилися”

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 544 випадки;
  • Волинська область — 470 випадків;
  • Дніпропетровська область — 704 випадки;
  • Донецька область — 99 випадків;
  • Житомирська область — 517 випадків;
  • Закарпатська область — 695 випадків;
  • Запорізька область — 328 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1116 випадків;
  • Кіровоградська область — 411 випадків;
  • місто Київ — 1804 випадки;
  • Київська область — 972 випадки;
  • Львівська область — 753 випадки;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 221 випадок;
  • Одеська область — 636 випадків;
  • Полтавська область — 246 випадків;
  • Рівненська область — 926 випадків;
  • Сумська область — 154 випадки;
  • Тернопільська область — 999 випадків;
  • Харківська область — 572 випадки;
  • Херсонська область — 159 випадків;
  • Хмельницька область — 175 випадків;
  • Чернівецька область — 2268 випадків;
  • Черкаська область — 333 випадки;
  • Чернігівська область — 73 випадки.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про обмеження читайте на Фактах ICTV.

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