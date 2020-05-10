Станом на 9.00 10 травня в Україні зафіксовано 15 232 випадки коронавірусної інфекції.

Про це свідчать дані ЦГЗ.

– Станом на 9.00 10 травня в Україні 15 232 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 391 летальний, 3 060 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 522 нових випадків.

До слова, станом на 9 травня кількість хворих зросла на 515 осіб.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 544 випадки;

Волинська область — 470 випадків;

Дніпропетровська область — 704 випадки;

Донецька область — 99 випадків;

Житомирська область — 517 випадків;

Закарпатська область — 695 випадків;

Запорізька область — 328 випадків;

Івано-Франківська область — 1116 випадків;

Кіровоградська область — 411 випадків;

місто Київ — 1804 випадки;

Київська область — 972 випадки;

Львівська область — 753 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 221 випадок;

Одеська область — 636 випадків;

Полтавська область — 246 випадків;

Рівненська область — 926 випадків;

Сумська область — 154 випадки;

Тернопільська область — 999 випадків;

Харківська область — 572 випадки;

Херсонська область — 159 випадків;

Хмельницька область — 175 випадків;

Чернівецька область — 2268 випадків;

Черкаська область — 333 випадки;

Чернігівська область — 73 випадки.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про обмеження читайте на Фактах ICTV.