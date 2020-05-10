Станом на 9.00 10 травня в Україні зафіксовано 15 232 випадки коронавірусної інфекції.
Про це свідчать дані ЦГЗ.
– Станом на 9.00 10 травня в Україні 15 232 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 391 летальний, 3 060 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 522 нових випадків.
До слова, станом на 9 травня кількість хворих зросла на 515 осіб.
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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 544 випадки;
- Волинська область — 470 випадків;
- Дніпропетровська область — 704 випадки;
- Донецька область — 99 випадків;
- Житомирська область — 517 випадків;
- Закарпатська область — 695 випадків;
- Запорізька область — 328 випадків;
- Івано-Франківська область — 1116 випадків;
- Кіровоградська область — 411 випадків;
- місто Київ — 1804 випадки;
- Київська область — 972 випадки;
- Львівська область — 753 випадки;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 221 випадок;
- Одеська область — 636 випадків;
- Полтавська область — 246 випадків;
- Рівненська область — 926 випадків;
- Сумська область — 154 випадки;
- Тернопільська область — 999 випадків;
- Харківська область — 572 випадки;
- Херсонська область — 159 випадків;
- Хмельницька область — 175 випадків;
- Чернівецька область — 2268 випадків;
- Черкаська область — 333 випадки;
- Чернігівська область — 73 випадки.
Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про обмеження читайте на Фактах ICTV.