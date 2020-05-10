PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Когда можно будет снять маски — объяснение Минздрава

Если количество случаев коронавируса будет уменьшаться, тогда масочный режим может завершиться до конца лета.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

— Если число случаев будет стремиться к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские сады откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маски будут до конца этого года, — сказал он.

Читайте: Коронавирус не побежден: в Минздраве увидели, что украинцы “расслабились”

Следующий пересмотр карантина будет 22 мая.

— Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках и с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Следующий этап просмотра карантина — 22 мая. Будем смотреть развитие ситуации, — добавил он.

Ранее Факты ICTV публиковали рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина. Их утвердил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Из 11 мая они вступят в силу, когда частично ослабят карантин.

Источник: РБК-Украина

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх