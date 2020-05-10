Коли можна буде зняти маски – пояснення МОЗ

Якщо кількість випадків коронавірусу зменшуватиметься, тоді масковий режим може завершитись до кінця літа.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадків і маски будуть до кінця цього року, – сказав він.

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Наступний перегляд карантину відбудеться 22 травня.

– Поки буде карантин, до тих пір ми будемо в масках і з антисептиками та соціальною дистанцією. Іншого виходу немає. Наступний етап перегляду карантину – 22 травня. Будемо дивитися розвиток ситуації, – додав він.

Раніше Факти ICTV публікували рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину. Їх затвердив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Із 11 травня вони вступлять у силу, коли частково послаблять карантин.