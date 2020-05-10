Ляшко утвердил рекомендации для работы учреждений в карантин (ДОКУМЕНТ)

Рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина утвердил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Из 11 мая они вступят в силу, когда будет частично ослаблен карантин.
— Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики, — пояснил Ляшко.
Читайте: Коронавирус не преодолены: в Минздраве увидели, что украинцы “расслабились”
Рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина опубликованы на сайте Центра общественного здоровья.
В парикмахерских и салонах красоты
В работе заведений общественного питания
В торговле продовольственными и непродовольственными товарами
В осуществлении разрешенных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях
В оказании стоматологической помощи
В учреждениях стационарной психиатрической помощи, медико-социального и социальной защиты населения
Как писали Факты ICTV, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать об ограничении читайте на Фактах ICTV.
Источник: Виктор Ляшко