Ляшко утвердил рекомендации для работы учреждений в карантин (ДОКУМЕНТ)

Рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина утвердил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Из 11 мая они вступят в силу, когда будет частично ослаблен карантин.

— Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики, — пояснил Ляшко.

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Рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина опубликованы на сайте Центра общественного здоровья.

В парикмахерских и салонах красоты

Постанова 20

В работе заведений общественного питания

Постанова 18

В торговле продовольственными и непродовольственными товарами

Постанова 17

В осуществлении разрешенных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях

Постанова 16

В оказании стоматологической помощи

Постанова 19

В учреждениях стационарной психиатрической помощи, медико-социального и социальной защиты населения

Постанова 15

Как писали Факты ICTV, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать об ограничении читайте на Фактах ICTV.

Источник: Виктор Ляшко