Коронавирус в Днепропетровской области: за сутки обнаружили 22 новых случая

За последние сутки в 22 жителей Днепропетровской области обнаружили коронавирус.

Всего в области лабораторно подтвердили 703 случая Covid-19.

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Положительный результат ПЦР-тестов в:

16 жителей Днепра;

3 жителей — Пятихатского района;

1 житель — Кривой Рог,

1 житель — Марганце;

1 житель — Софийском районе.

Всего в области провели более 9 тыс. Лабораторных исследований.

Напомним, 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случая коронавирусной инфекции.

Из них 391 летальный, 3 060 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 522 новых случаев.

Источник: Днепропетровская ОГА