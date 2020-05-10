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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Днепропетровской области: за сутки обнаружили 22 новых случая

За последние сутки в 22 жителей Днепропетровской области обнаружили коронавирус.

Всего в области лабораторно подтвердили 703 случая Covid-19.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения по областям

 

Положительный результат ПЦР-тестов в:

  • 16 жителей Днепра;
  • 3 жителей — Пятихатского района;
  • 1 житель — Кривой Рог,
  • 1 житель — Марганце;
  • 1 житель — Софийском районе.

Всего в области провели более 9 тыс. Лабораторных исследований.

Напомним, 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случая коронавирусной инфекции.

Из них 391 летальный, 3 060 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 522 новых случаев.

Источник: Днепропетровская ОГА

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