Коронавирус в Днепропетровской области: за сутки обнаружили 22 новых случая

За последние сутки в 22 жителей Днепропетровской области обнаружили коронавирус.
Всего в области лабораторно подтвердили 703 случая Covid-19.
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Положительный результат ПЦР-тестов в:
- 16 жителей Днепра;
- 3 жителей — Пятихатского района;
- 1 житель — Кривой Рог,
- 1 житель — Марганце;
- 1 житель — Софийском районе.
Всего в области провели более 9 тыс. Лабораторных исследований.
Напомним, 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случая коронавирусной инфекции.
Из них 391 летальный, 3 060 пациентов выздоровели.
За сутки зафиксировано 522 новых случаев.
Источник: Днепропетровская ОГА