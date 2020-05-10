Коронавірус у Дніпропетровській області: за добу виявили 22 нових випадки

За останню добу у 22 мешканців Дніпропетровської області виявили коронавірус.
Загалом у області лабораторно підтвердили 703 випадки Covid-19.
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Позитивний результат ПЛР-тестів у:
- 16 жителів Дніпра;
- 3 жителів – П’ятихатського району;
- 1 жителя – Кривому Розі,
- 1 жителя – Марганці;
- 1 жителя – Софіївському районі.
Загалом в області провели понад 9 тис. лабораторних досліджень.
Нагадаємо, 10 травня в Україні зафіксовано 15 232 випадки коронавірусної інфекції.
З них 391 летальний, 3 060 пацієнтів одужало.
За добу зафіксовано 522 нових випадків.
Джерело: Дніпропетровська ОДА