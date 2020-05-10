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Коронавірус у Дніпропетровській області: за добу виявили 22 нових випадки

За останню добу у 22 мешканців Дніпропетровської області виявили коронавірус.

Загалом у області лабораторно підтвердили 703 випадки Covid-19.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях

 

Позитивний результат ПЛР-тестів у:

  • 16 жителів Дніпра;
  • 3 жителів – П’ятихатського району;
  • 1 жителя – Кривому Розі,
  • 1 жителя – Марганці;
  • 1 жителя – Софіївському районі.

Загалом в області провели понад 9 тис. лабораторних досліджень.

Нагадаємо, 10 травня в Україні зафіксовано 15 232 випадки коронавірусної інфекції.

З них 391 летальний, 3 060 пацієнтів одужало.

За добу зафіксовано 522 нових випадків.

Джерело: Дніпропетровська ОДА

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