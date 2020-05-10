Рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину затвердив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Із 11 травня вони вступлять у силу, коли частково послаблять карантин.

– Сьогодні нам дуже важливо знайти баланс між збереженням життя та здоров’я людей і поступовим запуском економіки, – пояснив Ляшко.

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Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину опубліковані на сайті Центру громадського здоров’я.

В перукарнях та салонах краси

Постанова 20

У роботі закладів громадського харчування

Постанова 18

У торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами

Постанова 17

У здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях

Постанова 16

У наданні стоматологічної допомоги

Постанова 19

У закладах стаціонарної психіатричної допомоги, медико-соціального та соціального захисту населення

Постанова 15

Як писали Факти ICTV, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про обмеження читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Віктор Ляшко