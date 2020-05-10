Рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину затвердив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Із 11 травня вони вступлять у силу, коли частково послаблять карантин.
– Сьогодні нам дуже важливо знайти баланс між збереженням життя та здоров’я людей і поступовим запуском економіки, – пояснив Ляшко.
Читайте: Коронавірус не подолано: у МОЗ побачили, що українці “розслабилися”
Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину опубліковані на сайті Центру громадського здоров’я.
В перукарнях та салонах краси
У роботі закладів громадського харчування
У торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами
У здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях
У наданні стоматологічної допомоги
У закладах стаціонарної психіатричної допомоги, медико-соціального та соціального захисту населення
Як писали Факти ICTV, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про обмеження читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Віктор Ляшко