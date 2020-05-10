В Івано-Франківську від коронавірусу помер головлікар станції швидкої допомоги

10 травня від коронавірусу помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, у Ковалюка підтвердили коронавірус шість днів тому.

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– До смерті неможливо підготуватися. Кожна людина стикається з втратою близьких, рідних людей, тому багатьом знайома біль втрати. Сьогодні помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги ігор Ковалюк, – написав він.

Нагадаємо, 9 травня в Кіровоградській області від коронавірусу помер лікар дитячої обласної лікарні. Підозрюють, що він міг заразитися від свого брата, також медпрацівника, який помер від вірусу 17 квітня.

Фото: Галка