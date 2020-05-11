Эвакуационных рейсами из ОАЭ и Армении домой вернулись еще 300 украинцев

За прошедшие сутки, 10 мая, эвакуационными рейсами из ОАЭ и Армении в Украину прибыло более 300 пассажиров.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

— Эвакуационные рейсы были оформлены в аэропорту Борисполь пограничниками Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев, — говорится в заявлении.

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Всех пассажиров опросили о состоянии здоровья и провели температурный скрининг. Симптомов ОРВИ и повышенной температуры у прибывших не обнаружили.

— Для прохождения карантина пассажиры этих рейсов выбрали самоизоляцию с помощью приложения Дій вдома. Во время паспортного контроля пограничники также проверили правильность данных, занесенных в мобильном приложении, — добавили в пресс-релизе.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность выезда украинских заробитчан за границу во время карантина. Он заявил, что Украина не будет блокировать их выезд при условии, что страна-заказчик будет предоставлять контракт на работу хотя бы на три месяца.