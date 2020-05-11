Евакуаційними рейсами з ОАЕ і Вірменії додому повернулися ще 300 українців

Минулої доби, 10 травня, евакуаційними рейсами з ОАЕ та Вірменії до України прибуло більш як 300 пасажирів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

– Евакуаційні рейси були оформлені в аеропорту Бориспіль прикордонниками Окремого контрольно-пропускного пункту Київ, – йдеться у заяві.

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Усіх пасажирів опитали щодо стану здоров’я та провели температурний скринінг. Симптомів ГРВІ та підвищеної температури у прибулих на виявили.

– Для проходження карантину пасажири цих рейсів обрали самоізоляцію з допомогою додатку Дій вдома. Під час паспортного контролю охоронці кордону також перевірили правильність даних, занесених до мобільного додатку, – додали у прес-релізі.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський прокоментував можливість виїзду українських заробітчан за кордон під час карантину. Він заявив, що Україна не блокуватиме їх виїзд за умови, якщо країна-замовник надаватиме контракт на роботу хоча б на три місяці.