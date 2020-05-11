Коронавирус в Киеве: количество больных на 11 мая

В Киеве за сутки зафиксировали 66 новых случаев коронавируса. По состоянию на 11 мая 2020 года в столице обнаружили 1 871 больного Covid-19.

Среди 66 новых случаев — 6 медиков.

— В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей, — сообщил Виталий Кличко.

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За последние сутки в Киеве заболели:

32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет;

29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет;

2 девочки в возрасте 1 и 3 лет и 3 мальчика в возрасте 4, 12, 16 лет.

— Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе — 13 человек, Дарницком 12, и Деснянском — 8 подтвержденных случаев, — отметил Кличко.

Где больше всего случаев коронавируса в районах Киева, смотрите в материале Фактов ICTV.