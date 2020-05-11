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Факты / Украина / Общество

В Киеве 1 871 человек болеет Covid-19, за сутки 66 новых случаев

В Киеве за сутки зафиксировали 66 новых случаев коронавируса. По состоянию на 11 мая 2020 года в столице обнаружили 1 871 больного Covid-19.

Среди 66 новых случаев — 6 медиков.

— В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей, — сообщил Виталий Кличко.

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За последние сутки в Киеве заболели:

  • 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет;
  • 29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет;
  • 2 девочки в возрасте 1 и 3 лет и 3 мальчика в возрасте 4, 12, 16 лет.

Коронавирус в Киеве: количество больных на 11 мая

— Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе — 13 человек, Дарницком 12, и Деснянском — 8 подтвержденных случаев, — отметил Кличко.

Где больше всего случаев коронавируса в районах Киева, смотрите в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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