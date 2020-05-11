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Факти / Україна / Суспільство

У Києві 1 871 особа хворіє на Covid-19, за добу 66 нових випадків

У Києві за добу зафіксували 66 нових випадків коронавірусу. Станом на 11 травня 2020 року у столиці виявили 1 871 хворого на Covid-19.

Серед 66 нових випадків – 6 медиків.

– До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів, – повідомив Віталій Кличко.

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За останню добу у Києві захворіли:

  • 32 жінки віком від 27 до 79 років;
  • 29 чоловіків віком від 28 до 84 років;
  • 2 дівчинки віком 1 і 3 років і 3 хлопчики віком 4, 12, 16 рокiв.

Коронавірус у Києві: кількість хворих на 11 травня

– Найбільше випадків за минулу добу виявили в Оболонському районі – 13 людей, Дарницькому -12, та Деснянському – 8 підтверджених випадків, – зауважив Кличко.

Де найбільше випадків коронавірусу у районах Києва, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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