Бойовики обстріляли Кримське на Донбасі – поранений український військовий

На Донбасі бойовики 12 травня обстріляли Кримське з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під час обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Його оперативно доставили до лікарні, де надали належну медичну допомогу.

Стан здоров’я пораненого задовільний.

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До слова, минулої доби бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. За інформацією розвідки, 11 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще двох поранили.

Раніше Факти ICTV писали, що бойовики з гранатомета обстріляли житловий квартал Авдіївки.