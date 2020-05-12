У Міністерстві освіти України вважають, що дитячі садки зможуть відновити свою роботу влітку.

– Відповідно до обставин, я думаю, що заклади дошкільної освіти можуть запрацювати вже влітку. Але тут потрібно враховувати епідеміологічну ситуацію, – зазначила в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

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За її словами, в дитячих садочках немає визначеного навчального року, тому режим роботи зможуть визначити керівники закладів.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві з 18 травня запрацює система електронного запису дітей до закладів освіти.