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Факты / Украина

Местные власти не имели права смягчать карантин — Шмыгаль

Смягчать карантин, который ввел Кабинет министров, местные власти не имели права.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и добавил, что усиливать ограничительные меры власти на местах право имеют.

Глава Кабмина также сообщил, что междугородний транспорт и метро откроются только на третьем этапе плана правительства по выходу из карантина.

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— К сожалению, пока мы не можем открыть его, — сказал Шмыгаль в эфире украинского телеканала.

Напомним, 30 апреля исполком Черкасского городского совета решил смягчить карантин с 1 мая из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания.

После этого президент Владимир Зеленский предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко об ответственности за досрочное ослабление карантина.

Позже решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантина отменил суд.

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