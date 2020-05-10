PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Во Львовской области послабления карантина 11 мая не будет

Во Львовской области смягчение карантина заработает 15 мая, решила Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Причина, почему власти отложили ослабления ограничительных мер — увеличение количества больных Covid-19, а также летальные случаи от коронавируса в области.

Читайте: Шмыгаль: Выход из карантина можно ускорить, но нужно жить по-новому

— Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15, — заявил заместитель главы Львовской ОГА Тарас Грень.

Как известно, за минувшие сутки Covid-19 подтвердили еще у 54 жителей Львовской области, два больных умерли.

Всего коронавирус диагностировали у 753 человек, скончались 20, выздоровели — 152 человека.

Источник: Львовская ОГА

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка