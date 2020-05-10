Во Львовской области послабления карантина 11 мая не будет

Во Львовской области смягчение карантина заработает 15 мая, решила Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Причина, почему власти отложили ослабления ограничительных мер — увеличение количества больных Covid-19, а также летальные случаи от коронавируса в области.

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— Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15, — заявил заместитель главы Львовской ОГА Тарас Грень.

Как известно, за минувшие сутки Covid-19 подтвердили еще у 54 жителей Львовской области, два больных умерли.

Всего коронавирус диагностировали у 753 человек, скончались 20, выздоровели — 152 человека.

Источник: Львовская ОГА