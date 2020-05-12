Місцева влада не мала права пом’якшувати карантин – Шмигаль

Пом’якшувати карантин, який запровадив Кабінет міністрів, місцева влада не мала права.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і додав, що посилювати обмежувальні заходи влада на місцях право має.

Очільник Кабміну також повідомив, що міжміський транспорт і метро відкриються тільки на третьому етапі плану уряду щодо виходу з карантину.

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– На жаль, поки ми не можемо відкрити його, – сказав Шмигаль в ефірі українського телеканалу.

Нагадаємо, 30 квітня виконком Черкаської міської ради вирішив пом’якшити карантин з 1 травня через численні звернення представників бізнесу, які опинилися на межі виживання.

Після цього президент Володимир Зеленський попередив мера Черкас Анатолія Бондаренка про відповідальність за дострокове послаблення карантину.

Пізніше рішення Черкаського міськвиконкому про послаблення карантину скасував суд.