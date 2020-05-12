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Факти / Україна / Суспільство

Послаблення карантину у Львові: знято обмеження на роботу перукарень і салонів краси

У Львові з 12 травня ввели нові правила послаблення карантину.

Наразі міська комісія з надзвичайних ситуацій дозволила роботу перукарень, салонів краси та приватних стоматологічних кабінетів.

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Заборона на продаж одягу триватиме до 15 травня.

 – Можливо, сьогодні ми дамо старт для роботи перукарень. Стосовно магазинів одягу та взуття, то ми повинні синхронізувати своє рішення з обласною комісією ТЕБ і НС. Обласна комісія ухвалила рішення продовжити карантин щодо цього сигменту до 15 травня, до п’ятниці, — розповів мер Львова Андрій Садовий.

Також одному з літніх майданчиків кафе Золотий колос заборонили працювати через недотримання правил роботи під час пандемії коронавірусу.

За останню добу на Львівщині зафіксовано 27 нових випадків захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, що карантин в Україні продовжать після 22 травня.

Джерело: Львівська міська рада

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