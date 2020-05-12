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Факты / Украина

СБУ прекратила работу 59 сайтов с азартными онлайн-играми

Служба безопасности Украины получила решение суда, согласно которому ведущие отечественные интернет-провайдеры заблокировали доступ к запрещенным законодательством азартным играм в сети.

Так, сейчас уже закрыт доступ к 59 соответствующим интернет-платформам, в частности, к 20 самым популярным среди украинских азартных игроков.

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Напомним, Верховная Рада в декабре прошлого года провалила голосование за законопроект о легализации азартного бизнеса в Украине.

После того Кабмин издал распоряжение о закрытии всех игорных заведений.

Источник: СБУ

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