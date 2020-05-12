PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

СБУ припинила роботу 59 сайтів з азартними онлайн-іграми

Служба безпеки України отримала рішення суду, відповідно до якого провідні вітчизняні інтернет-провайдери заблокували доступ до заборонених законодавством азартних ігор у мережі.

Так, наразі вже закрито доступ до 59 відповідних інтернет-платформ, зокрема, до 20 найпопулярніших серед українських азартних гравців.

Читайте: СБУ викрила охоронні фірми, які зливали “ДНР” дані про стратегічні об’єкти

Нагадаємо, Верховна Рада у грудні минулого року провалила голосування за законопроект про легалізацію азартного бізнесу в Україні.

Після того Кабмін видав розпорядження про закриття всіх гральних закладів.

Джерело: СБУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка