СБУ припинила роботу 59 сайтів з азартними онлайн-іграми

Служба безпеки України отримала рішення суду, відповідно до якого провідні вітчизняні інтернет-провайдери заблокували доступ до заборонених законодавством азартних ігор у мережі.

Так, наразі вже закрито доступ до 59 відповідних інтернет-платформ, зокрема, до 20 найпопулярніших серед українських азартних гравців.

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Нагадаємо, Верховна Рада у грудні минулого року провалила голосування за законопроект про легалізацію азартного бізнесу в Україні.

Після того Кабмін видав розпорядження про закриття всіх гральних закладів.