В Киеве за сутки 59 человек заболели коронавирусом. По состоянию на 12 мая 2020 года в столице подтвердили 1 930 случаев Covid-19.

Среди новых случаев — 14 медиков.

— 138 людей выздоровели, 38 — умерли, — сообщил Виталий Кличко.

Кто заболел?

33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет;

девочка, которой всего три месяца;

22 мужчины от 25 до 82 лет;

три мальчика — 10, 11 и 12 лет.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Напомним, 12 мая 2020 года на коронавирусом в Украине заболели 16 023 человека, умерли 425 человек. Количество тех, кто выздоровел, составляет 3 373 человека.