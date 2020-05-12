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Факты / Украина / Общество

В Киеве уменьшилось количество новых случаев Covid-19, за сутки заболели 59 человек

В Киеве за сутки 59 человек заболели коронавирусом. По состоянию на 12 мая 2020 года в столице подтвердили 1 930 случаев Covid-19.

Среди новых случаев — 14 медиков.

— 138 людей выздоровели, 38 — умерли, — сообщил Виталий Кличко.

Кто заболел?

  • 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет;
  • девочка, которой всего три месяца;
  • 22 мужчины от 25 до 82 лет;
  • три мальчика — 10, 11 и 12 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Напомним, 12 мая 2020 года на коронавирусом в Украине заболели 16 023 человека, умерли 425 человек. Количество тех, кто выздоровел, составляет 3 373 человека.

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