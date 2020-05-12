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Факти / Україна / Суспільство

У Києві зменшилась кількість нових випадків Covid-19, за добу захворіло 59 осіб

У Києві за добу 59 людей захворіли на коронавірус. Станом на 12 травня 2020 року у столиці підтвердили 1 930 випадків Covid-19.

Серед  нових випадків – 14 медиків.

– 138 людей одужали, 38 – померли, – повідомив Віталій Кличко.

Хто захворів?

  • 33 жінки віком від 27 до 79 років;
  • дівчинка, якій усього три місяці;
  • 22 чоловіка від 25 до 82 років;
  • троє хлопчиків – 10, 11 і 12 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Нагадаємо, станом на 12 травня 2020 року на коронавірус в Україні захворіли 16 023 особи, померли 425 людей. Кількість тих, хто одужав, становить 3 373 особи.

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