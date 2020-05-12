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Факты / Украина

Ваш труд – залог здоровья украинцев: Зеленский поздравил медсестер

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником.

Он отметил, что их труд является залогом здоровья украинцев.

— От всего сердца хочу поздравить с профессиональным праздником наших медицинских сестер и братьев. Всегда, а особенно во времена противодействия коронавирусу, вы являетесь надежной опорой для наших врачей. Ваш труд – неотъемлемая залог здоровья и жизни украинцев, — написал он.

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Зеленский поблагодарил их за работу и пожелал крепкого здоровья, благополучия и скорейшего завершения эпидемии.

Напомним, День медсестры отмечают ежегодно 12 мая. По этому поводу Факты ICTV создали оригинальные поздравления в картинках с Днем медсестры.

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