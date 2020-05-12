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Факти / Україна

Ваша праця – запорука здоров’я українців: Зеленський привітав медсестер

Президент України Володимир Зеленський привітав медичних сестер з професійним святом.

Він зазначив, що їхня праця є запорукою здоров’я українців.

– Від щирого серця хочу привітати з професійним святом наших медичних сестер і братів. Завжди, а особливо в часи протидії коронавірусу, ви є надійною опорою для наших лікарів. Ваша праця-невід’ємна запорука здоров’я і життя українців, – написав він.

Читайте: День медичної сестри: найкращі привітання в СМС

Зеленський подякував їм за роботу і побажав міцного здоров’я, благополуччя і якнайшвидшого завершення епідемії.

Нагадаємо, День медсестри відзначають щорічно 12 травня. З цього приводу Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках з Днем медсестри.

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