Карантин в Украине: что происходит 13 мая (КАРТА)

По состоянию на 13 мая 2020 года коронавирусом в Украине болеют 16 425 человек, 439 людей скончались, 3 716 — выздоровели.

Всего в стране исследовано 192 247 образцов методом ПЦР.

Больше всего вирус распространен в Черновицкой (2 444 случая), Ивано-Франковской (1 144 случая) и Киевской (1 049 случаев) областях.

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Среди городов — лидирует столица. В Киеве 13 мая Covid-19 подтвердили в 1 960 человек, 40 человек умерли, 169 — выздоровели. За сутки — 30 новых случаев.

Больше всего вирус распространен в Печерском и Дарницком районах города.

Украинцы продолжают болеть коронавирусом. 13 мая стало известно, что в Гороховском районе Волынской области вирусом заразилась семья, двое членов которой дети. Об этом сообщили в Волынской ОГА.

А в Ивано-Франковской области, которая занимает второе место по количеству инфицированных, от Covid-19 умерла 19-летняя девушка. По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, девушка больше ничем не болела.

В Сумской области за время эпидемии 22 ребенка заразились вирусом. Об этом сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

В общем с 12 мая Украина начала постепенно выходить из карантина. Из-за этого во вторник и в среду столицу сковали пробки. Киевляне массово ездить на работу, а другого транспорта, кроме собственных авто и такси, пока нет. Кроме пробок, в столице значительно выросли цены на услуги такси.

Из-за транспортного коллапса мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с предложением разрешить работу подземки в столице с 25 мая.

Между тем перевозчики со всей страны собрались под стенами Кабмина с требованием восстановить внутреннее и международное движение общественного транспорта.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что детские сады в Украине могут открыть после запуска транспорта.

Статистику распространения коронавируса в областях Украины смотрите в материале Фактов ICTV.