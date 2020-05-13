Карантин в Україні: що відбувається 13 травня (КАРТА)

Станом на 13 травня 2020 року на коронавірус в Україні хворіють 16 425 осіб, 439 людей померли, 3 716 – одужали.

Усього у країні досліджено 192 247 зразків методом ПЛР.

Найбільше вірус поширений у Чернівецькій (2 444 випадки), Івано-Франківській (1 144 випадки) та Київській (1 049 випадків) областях.

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Серед міст – лідирує столиця. У Києві 13 травня Covid-19 підтвердили у 1 960 людей, 40 осіб померли, 169 – одужали. За добу – 30 нових випадків.

Найбільше вірус поширений у Печерському та Дарницькому районах міста.

Українці продовжують хворіти на коронавірус. 13 травня стало відомо, що у Горохівському районі Волинської області вірусом заразилася сім’я, двоє членів якої діти. Про це повідомили у Волинській ОДА.

А в Івано-Франківській області, яка займає друге місце за кількістю інфікованих, від Covid-19 померла 19-річна дівчина. За словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, дівчина більше нічим не хворіла.

У Сумській області за час епідемії 22 дитини заразилися вірусом. Про це повідомив заступник директора Сумського обласного лабораторного центру Михайло Мацюк.

Загалом з 12 травня Україна почала поступово виходити з карантину. Через це у вівторок та в середу столицю скували затори. Кияни почали масово їздити на роботу, а іншого транспорту, окрім власних авто та таксі, поки немає. Окрім заторів, у столиці значно виросли ціни на послуги таксі.

Через транспортний колапс мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з пропозицією дозволити роботу підземки у столиці з 25 травня.

Тим часом перевізники з усієї країни зібралися під стінами Кабміну з вимогою відновити внутрішній та міжнародний рух громадського транспорту.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що дитячі садки в Україні можуть відчинити після запуску транспорту.

Статистику поширення коронавірусу в областях України дивіться в матеріалі Фактів ICTV.