Ні, це не НЛО: в Україні пройшла акція стоп культурний карантин

У Києві 12 травня о 22.00 представники галузі культури і креативної індустрії влаштували акцію #стопкультурнийкарантин, якою хотіли привернути увагу до проблем сфери під час карантину.

Головний меседж акції:

– Побачте нас! Почуйте нас! Дайте можливість працювати, поговоріть з нами про те, як спільно розробити план виходу з карантину та відродити багатогранну культурну сферу України!

Артисти, художники, музиканти, балетмейстери, організатори заходів, кінотеатри, івент агенції, технічний персонал світла, звуку та сцени, декоратори, журналісти, піарники, маркетологи та квиткові оператори об’єдналися для проведення загальноукраїнської акції.































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Як заявили організатори акції, уряди інших країн активно впроваджують програми підтримки населення та бізнесу, планують поетапні виходи з карантину та прогнозують ймовірні сценарії для індустрій, а український уряд ще тільки розробляє шляхи подолання кризи.

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