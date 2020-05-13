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Факты / Украина

Внеочередное заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

13 мая в 10.00 начнется внеочередное пленарное заседание Верховной Рады.

Депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновируса.

Парламентарии рассмотрят проект закона об оборонных закупках, а также проект закона о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции.

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Также на повестке дня рассмотрение законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабмина.

Напомним, 30 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития подверг жесткой критике программу правительства и отправил ее на доработку, указав на слабость экономического блока.

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