13 травня о 10.00 розпочнеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради.

Депутати розглянуть законопроект щодо внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню короновірусу.

Парламентарі розглянуть проект закону про оборонні закупівлі, а також проект закону про внесення змін до закону щодо запобігання корупції.

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Також на порядку денному розгляд законопроекту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку призначення та звільнення з посад членів Кабміну.

Нагадаємо, 30 квітня Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку піддав жорсткій критиці програму уряду і відправив її на доопрацювання, вказавши на слабкість економічного блоку.