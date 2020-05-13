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Факты / Украина

ПП Шегини на границе с Польшей возобновляет работу

Пешеходный пункт пропуска через государственную границу Шегини во Львовской области возобновит свою работу.

Такое решение принял Кабинет министров Украины на заседании в среду.

Необходимость открытия ПП Шегини на границе с Польшей возникла в связи с послаблением карантина, объяснил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Отмечается, что решение вступит в силу после опубликования принятого документа.

Напомним, Посольство Великобритании в Украине утверждало, что власти Украины запретили выезд своих граждан в другие страны без отдельного разрешения.

В Министерстве иностранных дел Украины это заявление опровергли и объяснили, что действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу.

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