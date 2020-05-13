ПП Шегині на кордоні з Польщею відновлює роботу

Пішохідний пункт пропуску через державний кордон Шегині на Львівщині відновить свою роботу.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні в середу.

Необхідність відкриття ПП Шегині на кордоні з Польщею виникла у зв’язку з послабленням карантину, пояснив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Читайте: Польща продовжила контроль на кордонах із ЄС на місяць

Зазначається, що рішення набуде чинності після опублікування ухваленого документа.

Нагадаємо, Посольство Великої Британії в Україні стверджувало, що влада України заборонила виїзд своїх громадян до інших країни без окремого дозволу.

У Міністерстві закордонних справ України цю заяву спростували і пояснили, що чинним законодавством не встановлено жодних додаткових обмежень щодо виїзду громадян України за кордон.