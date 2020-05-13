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Факты / Украина / Политика

Рада заработает в обычном режиме с 18 мая

Уже на следующей неделе Верховная Рада Украины возобновит работу в режиме традиционных пленарных заседаний. 18 мая нардепы вернутся к календарному плану, принятому в январе 2020 года.

Проект постановления №3434 поддержал 251 парламентарий.

Новое постановление автоматически отменяет действие старого, которое определяло работу ВРУ во время карантина.

Читайте: Внеочередное заседание Верховной рады Украины: онлайн-трансляция

Ранее, в период действия ограничительных мер, парламент работал в режиме комитетов.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, ранее мы писали, что нардеп от фракции Слуга народа Роксолана Пидласа анонсировала старт работы Рады в формате пленарных заседаний с 19 мая.

Источник: Верховная Рада

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