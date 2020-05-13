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Факти / Україна / Політика

Рада запрацює у звичному режимі з 18 травня

Уже наступного тижня Верховна Рада України відновить роботу в режимі традиційних пленарних засідань. 18 травня нардепи повернуться до календарного плану, який ухвалили у січні 2020 року.

Проект постанови №3434 підтримав 251 парламентарій.

Нова постанова автоматично скасовує дію старої, яка визначала роботу ВРУ під час карантину.

Читайте: Позачергове засідання Верховної Ради України: онлайн-трансляція

Раніше, у період дії обмежувальних заходів, парламент працював у режимі комітетів.

Постанова набирає чинності з дня її ухвалення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нардеп від фракції Слуга народу Роксолана Підласа анонсувала старт роботи Ради в форматі пленарних засідань з 19 травня.

Джерело: Верховна Рада

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