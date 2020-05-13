Рада запровадить систему грантової підтримки культури і туризму

Верховна Рада голосами 260 народних депутатів ухвалила за основу законопроект №3377 Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу в зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби Covid-19.

Цим документом пропонується ввести систему грантової підтримки державою сфер, які найбільше постраждали через карантин.

Зокрема, йдеться про надання субсидій на розвиток кінопроектів.

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Крім цього, згідно із законопроектом, тимчасово, на період карантину до 31 грудня, телерадіоорганізації і провайдери програмної послуги, які використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 травня також ухвалила у першому читанні законопроект про недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину.