PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Рада запровадить систему грантової підтримки культури і туризму

Верховна Рада голосами 260 народних депутатів ухвалила за основу законопроект №3377 Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу в зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби Covid-19.

Цим документом пропонується ввести систему грантової підтримки державою сфер, які найбільше постраждали через карантин.

Зокрема, йдеться про надання субсидій на розвиток кінопроектів.

Читайте: Кабмін збільшив список аграріїв, які отримають часткову компенсацію відсоткової ставки

Крім цього, згідно із законопроектом, тимчасово, на період карантину до 31 грудня, телерадіоорганізації і провайдери програмної послуги, які використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 травня також ухвалила у першому читанні законопроект про недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка