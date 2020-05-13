Отпуск за свой счет: что это такое и как писать заявление

Каждый украинец имеет право на ежегодный отпуск в размере не менее 24 календарных дней. При этом за ним сохраняется заработная плата и рабочее место. Но что, если лимит исчерпан, а в жизни появились непредвиденные обстоятельства?

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Как раз для таких случаев в украинском трудовом законодательстве и существует понятие отпуск за свой счет.

Мы поговорили со специалистом из отдела кадров и юристом и выяснили, кому положен неоплачиваемый отпуск, а также о его плюсах и минусах.

Отпуск по необходимости

Так что же такое отпуск за свой счет?

— Это прежде всего инициатива сотрудника, работодатель в такой отпуск не отправляет. Такой себе отпуск по необходимости, — говорит специалист по работе с кадрами Елена Гарькавенко.

При этом оснований отправится в неоплачиваемый отдых может быть несколько. В основном это семейные обстоятельства.

— Существует ряд причин, по которым сотрудник может взять такой отпуск. Обычно, когда сотрудник пишет заявление на предоставление такого отпуска, он указывает “по семейным обстоятельствам…”, — говорит специалист.

В этом случае одного желания работника не достаточно!

Но тут не обойтись без согласия работодателя. Дело в том, что в законодательстве не прописано, какие именно семейные обстоятельства или причины дают сотруднику право на отпуск. Тут уж начальник сам решает, насколько веские причины и отпускать человека в отпуск или нет.

— Существует два варианта предоставления отпуска за свой счет и один из них — отпуск по соглашению сторон. Здесь начальник в праве отказать работнику. Но есть группа лиц, которым работодатель не может запретить брать отпуск без сохранения заработной платы, — подчеркивает адвокат Александр Босенко.

Все эти правила регулируются ст. 84 КЗоТ и ст. 25, 26 закона Про отпуск.

Кому положено

В обязательном порядке отпуск за свой счет дают:

родителям двоих и более детей в возрасте до 15 лет, воспитывающим их без матери или отца;

мужчине, жена которого находится в послеродовом отпуске;

матери или другим лицам, ребенок которых нуждается в домашнем уходе. Продолжительность в каждом случае индивидуальна и определяется медицинским диагнозом;

родителям детей в возрасте до 14 лет на время карантина в учебных заведениях;

ветеранам войны и труда;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

пенсионерам по возрасту и лицам с инвалидностью III группы;

лицам с инвалидностью I, II и III групп;

людям, вступающим в брак;

работникам в случае смерти родных по крови или по браку. Не больше 7 календарных дней;

сотрудникам для ухода за больными родственниками по крови. Не более 30 календарных дней;

работникам для завершения санаторно-курортного лечения;

работникам, допущенным к вступительным экзаменам в ВУЗ;

родителям, чьи несовершеннолетние дети поступают в учебные заведения в другом городе или стране.

Сколько дней

Неоплачиваемый отпуск по соглашению сторон не должен превышать 15 календарных дней.

Отпуск может достигать и 60 дней!

Во втором случае все зависит от категории лиц. Например, людям с особыми заслугами перед Родиной отпуск предоставляется на 21 день, а лицам с инвалидностью — на 60 дней.

При этом отпуск не может быть перенесен на следующий год, как в случае ежегодного обязательного отпуска.

Как оформить

Для получения отпуска за свой счет работник должен написать заявление и отдать его на рассмотрение руководителю. Там нужно указать дату начала отпуска, его продолжительность и причину.

— Достаточно написать заявление на имя работодателя. Желательно прописать причину, можно указывать “по семейным обстоятельствам”. Этого будет достаточно. В случае предоставления отпуска по соглашению сторон нужно получить еще согласие от начальника, — говорит Александр Босенко.

Если руководитель дает добро — оформляется приказ. В нем указывается:

ФИО работника;

занимаемая им должность;

период отпуска;

причины необходимости предоставления отпуска.

Работник должен обязательно ознакомиться с приказом и поставить свою подпись.

Заявление на отпуск за свой счет.

Имеют ли право выгонять в отпуск?

Вас отправляют в отпуск за свой счет, мотивируя это временным приостановлением работ на предприятии? Знайте, это не законно!

Работодателю грозит штраф от 510 до 1700 грн.

Согласно ст. 25, 26 ЗУ Об отпусках такой отдых может инициировать только работник. Работодатель, принудительно отправляя сотрудника в отпуск, нарушает законодательство о труде. А за это его могут привлечь к административной ответственности.

В то же время закон не предусматривает никаких ограничений, если в неоплачиваемый отпуск по своей инициативе уйдут все сотрудники предприятия.

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Плюсы и минусы

— Не могу сказать, что в отпуске за свой счет вообще есть какие-то преимущества, так как работник за период своего отсутствия не получает зарплату. В неоплачиваемый отдых идут только, если нет других вариантов отсутствовать. Это крайняя необходимость, — говорит Елена Гарькавенко.

Еще один минус — невозможно перенести неиспользованный отпуск на следующий год.

Но одно можно сказать точно — такой отпуск имеет место быть, ведь в жизни бывают разные моменты, которые нужно решать здесь и сейчас. Неоплачиваемый отдых — это некая страховка сотрудника на случай “а вдруг…”, в конце концов не увольняться же.

Ангелина Малиновская