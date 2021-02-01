Февраль 2021-го украинцы все еще встретят в условиях адаптивного карантина. А вот абитуриентов последний месяц зимы заставит определиться с предметами для ВНО.

Что изменится в Украине с 1 февраля 2021 года и в течение месяца — читайте в материале Фактов ICTV.

Карантин в Украине

Согласно решению Кабмина, адаптивный карантин в Украине действует до 28 февраля. Поэтому все еще под запретом остаются:

перевозки пассажиров в количестве большем, чем число мест для сидения;

пребывание в общественных заведениях и транспорте без маски;

пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

работа заведений размещения, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений соцуслуг;

плановые госпитализации;

работа кинотеатров и театров с заполненностью залов более 50%;

работа заведений общественного питания с 23.00 до 07.00 (кроме доставки и заказов навынос);

работа ночных клубов и дискотек;

участие более 20 человек в массовых мероприятиях.

Вакцинация от Covid-19

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что в феврале в Украине начнется вакцинация от коронавируса. Ожидается, что вскоре страна получит первый миллион доз препарата от ведущей международной компании.

Еще 200 тыс. должно поступить от COVAX в рамках первого этапа поставки. План вакцинации населения от Covid-19 предусматривает четыре этапа проведения прививок:

январь-апрель 2021 — люди с критическим риском инфицирования и развития Covid-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией;

апрель-июнь 2021 — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития Covid-19 и медработники;

июнь-сентябрь 2021 — люди с высоким риском инфицирования и развития Covid-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

сентябрь 2021-март 2022 — люди с повышенным риском инфицирования и развития Covid-19 и те, кто выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Цена на газ

Кабмин принял постановление, согласно которому с 1 февраля украинцы будут платить 6,99 грн за кубометр газа. Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

Поставщики газа не смогут поднимать стоимость выше 6,99 грн за кубометр.

В то же время газопоставляющая компания Нафтогаз Украины установила цену газа для населения на февраль в размере 6,86 грн за кубический метр.

Для клиентов, которые оформили тарифный план Годовой в 2020 году, стоимость газа составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за кубический метр, в соответствии с условиями договоров.

Предложили газ дешевле, чем предельная цена, еще семь компаний:

Megawatt — 6,79 грн. Агросинтез Трейдинг — 6,88 грн. Энергетические ресурсы Украины — 6,90 грн. Газпромпостач — 6,90 грн. Газ АП — 6,94 грн. Волыньэлектро Сбыт — 6,97 грн. ETG.UA — 6,98 грн.

Регистрация на ВНО-2021

С 1 февраля в Украине начинается регистрация на основную сессию ВНО. Она продлится до 5 марта.

Основная сессия ВНО-2021 состоится по следующему графику:

21 мая — химия;

24 мая — испанский, немецкий, французский языки;

25 мая — английский язык;

28 мая — математика;

1 июня — украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня — история Украины;

7 июня — физика;

10 июня — биология;

15 июня — география.

Каждый участник должен выбрать не более пяти предметов для сдачи теста.

Читайте Календарь праздников на февраль 2021

Онлайн-оформление международных отправлений через Укрпочту

С 1 февраля оформить международные отправления через Укрпочту можно будет только онлайн. Клиенты могут это делать в личном кабинете пользователя, мобильном приложении или системе АРЕ.

Это требование касается оформления таможенных деклараций на международные отправления с товарными вложениями, отправляющиеся в заказных бандеролях, посылках, рекомендованных мелких пакетах, мешках М, международных почтовых отправлениях с объявленной ценностью.

Пользователям, которые придут в отделение с бумажными декларациями, смогут предложить перепечатать данные, но стоимость услуги добавят к стоимости тарифа отправления.

Выходные в феврале 2021

В последний зимний месяц украинцев ждет ряд религиозных, государственных и неофициальных праздников. Но ни один из них не предполагает дополнительного выходного.

Рабочими являются 20 дней в месяце. А сколько будут отдыхать украинцы в феврале 2021 — читайте на Фактах ICTV.