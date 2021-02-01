Відпустка за свій рахунок: що це таке і як писати заяву

Кожен українець має право на щорічну відпустку у розмірі не менше 24 календарних днів. Водночас за ним зберігається заробітна плата і робоче місце. Але що, якщо ліміт вичерпано, а у житті з’явилися непередбачені обставини?
Для таких випадків існує відпустка за свій рахунок.
Ми поговорили з фахівцем з відділу кадрів і юристом та з’ясували, кому надається неоплачувана відпустка, а також про її плюси і мінуси.
Відпустка за необхідністю
Так що ж таке відпустка за свій рахунок?
– Це ініціатива співробітника, роботодавець у таку відпустку не відправляє. Така собі відпустка за необхідністю, – каже спеціаліст з роботи з кадрами Олена Гарькавенко.
Водночас підстав відправитися у неоплачуваний відпочинок може бути кілька. Найчастіше це сімейні обставини.
– Існує низка причин, за якими співробітник може взяти таку відпустку. Зазвичай, коли співробітник пише заяву на надання такої відпустки, він вказує “за сімейними обставинами”, – каже фахівець.
У цьому випадку одного бажання працівника замало!
Але тут не обійтися без згоди роботодавця. Справа у тому, що у законодавстві не прописано, які саме сімейні обставини або причини дають співробітникові право на відпустку. Тут вже керівник сам вирішує, наскільки вагомі причини і відпускати людину у відпустку чи ні.
– Існує два варіанти надання відпустки за свій рахунок і один з них – відпустка за згодою сторін. Тут начальник у праві відмовити працівникові. Але є група осіб, яким роботодавець не може заборонити брати відпустку без збереження заробітної плати, – підкреслює адвокат Олександр Босенко.
Усі ці правила регулюються ст. 84 КЗпП і ст. 25, 26 закону Про відпустки.
Хто має право
В обов’язковому порядку відпустку за свій рахунок дають:
- батькам двох і більше дітей віком до 15 років, які виховують їх без матері або батька;
- чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці;
- матері або іншим особам, дитина яких потребує домашнього догляду. Тривалість у кожному випадку індивідуальна і визначається медичним діагнозом;
- батькам дітей у віці до 14 років на час карантину у навчальних закладах;
- ветеранам війни та праці;
- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- пенсіонерам за віком та особам з інвалідністю III групи;
- особам з інвалідністю I, II і III груп;
- людям, які вступають у шлюб;
- працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу. Не більше 7 календарних днів;
- співробітникам для догляду за хворими родичами по крові. Не більше 30 календарних днів;
- працівникам для завершення санаторно-курортного лікування;
- працівникам, допущеним до вступних іспитів у ВНЗ;
- батькам, чиї неповнолітні діти вступають до навчальних закладів в іншому місті чи країні.
Скільки днів
Неоплачувана відпустка за згодою сторін не повинна перевищувати 15 календарних днів.
Відпустка може сягати і 60 днів!
У другому випадку все залежить від категорії осіб. Наприклад, людям з особливими заслугами перед Батьківщиною відпустка надається на 21 день, а особам з інвалідністю – на 60 днів.
Водночас такий відпочинок не може бути перенесений на наступний рік, як у разі щорічної обов’язкової відпустки.
Як оформити
Для отримання відпустки за свій рахунок працівник повинен написати заяву та віддати її на розгляд керівнику. Там потрібно вказати дату початку відпустки, її тривалість і причину.
– Досить написати заяву на ім’я роботодавця. Бажано прописати причину, можна вказати “за сімейними обставинами”. Цього буде досить. У разі надання відпустки за згодою сторін потрібно отримати ще згоду від начальника, – каже Олександр Босенко.
Якщо керівник дає добро – оформляється наказ. У ньому вказується:
- П.І.Б. працівника;
- займана ним посада;
- період відпустки;
- причини необхідності надання відпустки.
Працівник повинен обов’язково ознайомитися з наказом і поставити свій підпис.
Зразок заяви на відпустку за свій рахунок.
Чи мають право виганяти у відпустку?
Вас відправляють у відпустку за свій рахунок, мотивуючи це тимчасовим призупиненням робіт на підприємстві? Знайте, це не законно!
Роботодавцю загрожує штраф від 510 до 1 700 грн.
Згідно зі ст. 25, 26 ЗУ Про відпустки такий “відпочинок” може ініціювати лише працівник. Роботодавець, примусово відправляючи співробітника у відпустку, порушує законодавство про працю. А це загрожує притягненням до адміністративної відповідальності.
Водночас закон не передбачає жодних обмежень, якщо у неоплачувану відпустку за своєю ініціативою підуть всі співробітники підприємства.
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Плюси і мінуси
– Не можу сказати, що у відпустці за свій рахунок взагалі є якісь переваги, оскільки працівник за період своєї відсутності не отримує зарплату. У неоплачуваний відпочинок йдуть лише тоді, якщо немає інших варіантів, – говорить Олена Гарькавенко.
Ще один мінус – неможливо перенести невикористану відпустку на наступний рік.
Але разом з тим одне можна сказати точно – така відпустка має місце бути, адже у житті бувають різні моменти, які потребують вирішення тут і зараз. Неоплачуваний відпочинок – це якась страховка співробітника на випадок “а раптом”, врешті-решт, не звільнятися ж.
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