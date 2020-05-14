Мер Києва Віталій Кличко закликав киян після відкриття метро користуватися ним тільки за нагальної потреби і з дотриманням усіх правил безпеки.

– Київ, як і багато інших міст країни, розпочав запроваджувати послаблення карантинних обмежень. Але я хочу звернутися до киян: ті, хто поки можуть працювати дистанційно, продовжуйте це робити. Роботодавці теж мають подумати про безпеку своїх співробітників. Оптимізуйте час їхнього перебування на роботі. Дотримуйтеся усіх правил та санітарних норм, – наголосив мер столиці.

Читайте: МОЗ не проти відкриття метро у Києві з 25 травня, але є умови

Кличко зазначив, що після послаблення карантину багато людей вийшли на роботу, і транспортна ситуація у столиці наразі складна, саме тому він звернувся до уряду щодо відкриття метро у Києві.

– Це не означає, що ним треба буде користуватись, не враховуючи ситуацію, в якій ми живемо вже більше двох місяців. Будьте розсудливими, думайте про свою безпеку. Метро працює у багатьох містах Європи. Але там немає натовпів, і люди користуються ним тільки за нагальної потреби, – сказав Віталій Кличко.

13 травня мер столиці закликав уряд дозволити відновити роботу столичного метрополітену з 25 травня, адже через послаблення карантину у місті утворився транспортний колапс.

Того ж дня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відновлення міжміських пасажирських перевезень та роботи метро відбудеться після переходу до адаптивного карантину з дотриманням епідеміологічної дисципліни.

14 травня голова МОЗ Максим Степанов зазначив, що за дотримання усіх необхідних заходів безпеки він не бачить проблеми у відновленні роботи метро у Києві.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що відновлення роботи метрополітену у Києві, Харкові та Дніпрі після 25 травня, ймовірно, неможливо в один день, з огляду на епідемічну ситуацію в кожному з цих міст.