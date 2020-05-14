На Донбасі загинув один український військовий, ще двоє поранені

В зоні проведення ООС бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Ще один український захисник загинув, отримавши поранення, не сумісні з життям.

Бойовики обстріляли позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Читайте: Бойовики обстріляли Кримське на Донбасі – поранений український військовий

Обстріли зафіксували поблизу Гнутового, Талаківки, Широкиного, Старогнатівки, Кримського, Оріхового та Катеринівки.

За інформацією розвідки, 13 травня військовослужбовці ЗСУ поранили трьох російських окупантів.

Раніше Факти ICTV писали, що бойовики з гранатомета обстріляли житловий квартал Авдіївки.

Джерело: Штаб ООС