На “мосту Кличко” в Киеве снова треснуло стекло

Пешеходно-велосипедный мост в Киеве, соединяющий парк Владимирская горка с аркой Дружбы народов, снова нуждается в ремонте.

Очевидцы сфотографировали, что на мосту треснул стеклянный пол.

Опасное место огородили лентами с предупреждением. По какой причине стекло треснуло, пока неизвестно.

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Напомним, мост, который в народе назвали в честь мэра Виталия Кличко, разрушается не впервые. В мае прошлого года, сразу после его открытия, треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола моста.