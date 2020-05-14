На “мосту Кличка” в Києві знову тріснуло скло

Пішохідно-велосипедний міст у Києві, що з’єднує парк Володимирська гірка з аркою Дружби народів, знову потребує ремонту.

Очевидці сфотографували, що на мосту тріснула скляна підлога.

Небезпечне місце огородили стрічками з попередженням. З якої причини скло тріснуло, поки невідомо.

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Нагадаємо, міст, який у народі назвали на честь мера Віталія Кличка, руйнується не вперше. У травні минулого року, одразу після його відкриття, тріснуло скло на двох фрагментах скляної підлоги мосту.