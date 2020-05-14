PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На “мосту Кличка” в Києві знову тріснуло скло

Пішохідно-велосипедний міст у Києві, що з’єднує парк Володимирська гірка з аркою Дружби народів, знову потребує ремонту.

Очевидці сфотографували, що на мосту тріснула скляна підлога.

Небезпечне місце огородили стрічками з попередженням. З якої причини скло тріснуло, поки невідомо.

На "мосту Кличка" в Києві знову тріснуло скло

Читайте: Коли запрацює метро у Києві, їздити краще тільки за нагальної потреби – Кличко

Нагадаємо, міст, який у народі назвали на честь мера Віталія Кличка, руйнується не вперше. У травні минулого року, одразу після його відкриття, тріснуло скло на двох фрагментах скляної підлоги мосту.

Фото: Київ Оперативний

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх