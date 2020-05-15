Недавно внимание общества привлек ролик для иностранных родителей детей, рожденных методом суррогатного материнства. Сейчас они не могут попасть в Украину из-за ситуации с карантинными ограничениями.

В то же время в обществе создавалось впечатление, что дети здесь представлены как “товар”, что вызвало недовольство.

А государственные органы даже обратили внимание на то, что нужно внести изменения в соответствующий закон, чтобы суррогатное материнство не превращалось в “торговлю людьми”.

Факты ICTV рассказывают, есть ли проблемы с суррогатным материнством в Украине, и что нужно менять.

“Скандал” с суррогатным материнством

В начале мая отель Венеция опубликовал видео, на котором рассказывает о том, что 46 младенцев, которых родили суррогатные матери для иностранных граждан, не могут забрать их родители.

Сейчас дети находятся под наблюдением педиатров и медсестер.

Украинское законодательство сейчас не запрещает суррогатное материнство для граждан других стран, однако не всем такая ситуация нравится. Украинский омбудсмен Людмила Денисова негативно отреагировала на такую ​​ситуацию в стране.

По ее словам, ситуация с предоставлением суррогатных услуг в Украине является массовой и системной, а их технологии представляют как “товар высокого качества”.

— Это свидетельствует о том, что государством не предпринимаются все необходимые меры по защите прав детей и достойного отношения к ним, а Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать, — говорит Денисова.

Омбудсмен считает, что суррогатное материнство — это проблема в Украине. Оно, по ее словам, приводит к нарушению прав детей.

— В этом есть определенное законное основание. Детей вывозят за пределы Украины и потом они уже приобретают гражданство другой страны. Поэтому детей лишают их родного гражданства. То есть они являются гражданами Украины, а им навязывают другое гражданство, — сказал он.

Адвокат Иван Либерман рассказал Фактам ICTV, что здесь может подразумеваться лишение детей их гражданства.

Денисова предлагает внести изменения в украинские законы, которыми будет запрещено суррогатное материнство для иностранных граждан.

Некоторые поддерживает ее, говоря, что Украина не может торговать своими гражданами. Однако нужно понимать, что в ситуации с пандемией у большинства суррогатных матерей нет возможности выехать за границу, чтобы родить ребенка в стране, где живут ее родители.

А есть и такие украинцы, которые не видят в суррогатном материнстве ничего плохого.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко также отреагировал на ситуацию, заявив, что фактически вопрос суррогатного материнства для иностранцев в Украине не урегулирован.

— Я считаю, что суррогатное материнство, для тех семей, у которых есть биологическое бесплодие, необходимо, но это должно быть урегулировано законодательно, — сказал Геращенко.

Как предлагают изменить закон

После случая с отелем Венеция Денисова заявила, что нужно вообще запретить предоставлять услуги суррогатных матерей иностранцам. По ее словам, такой подход помешает бесконтрольному “вывозу детей за границу”.

На заявление украинского омбудсмена уже отреагировало Министерство социальной политики. Оно инициирует усиление прав детей рожденных путем суррогатного материнства.

Кроме того, в Минсоцполитики считают, что необходимо разработать национальную политику в отношении суррогатного материнства.

В случае с детьми в отеле Венеция отсутствие возможности для иностранных граждан забрать своих новорожденных привела к тому, что дети были лишены права на родительскую заботу.

— Мы хотим, чтобы дети не становились предметом купли-продажи, к женщине не было проявлений различных форм эксплуатации, и в то же время, мы не имеем права лишить возможности стать биологическими родителями тех семейных пар, которые не могут выносить своего ребенка по медицинским показаниям, — заявили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Сейчас речь идет о том, чтобы дети не становились жертвами торговли людьми. В общем, нужно определиться, мы будем запрещать суррогатное материнство, как Франция, Италия, Германия, отдельные штаты США, или мы введем определенное регулирование.

Конкретные шаги, по словам Денисовой, должны обсудить уже на следующей неделе.

По мнению Либермана, Украине лучше сосредоточиться не на запрете суррогатного материнства, а на совершенствовании законодательства.

— Полностью запрещать суррогатное материнство хоть и можно, с юридической точки зрения, однако фактически оно в Украине останется. Кого мы будем привлекать к ответственности? Человека, который решил родить ребенка… Запрещать, с юридической точки зрения, можно, но это нецелесообразно. Практика показывает, что это бесперспективно, ведь тогда страдают все: ребенок, суррогатная мать, родители малыша, — говорит адвокат.

Но не только украинское законодательство должно регулировать то, как за рубежом будут придерживаться прав детей, рожденных в Украине.

— Совершенствовать нужно не законодательство на уровне Украины, а мировой подход к этой проблеме. Должны быть критерии заключения договоров, которые определены нормами международного права. Чтобы на момент их заключения не было никаких афер, не нарушали прав ребенка. Нужно на международном уровне утвердить такие основные постулаты, которые бы в полной мере гарантировали детям от суррогатных матерей с достижением совершеннолетия определиться с гражданством, — считает Либерман.

Сколько получают суррогатные матери

Нужно понимать, что суррогатная мать — вовсе не дешевый выход для пар, желающих родить ребенка, но не имеющих возможности сделать это самостоятельно по тем или иным причинам.

В центре суррогатного материнства Артемида пишут о том, что за девять месяцев суррогатная мать может получить около €25 тыс.:

после переноса эмбрионов — €200;

после подтверждения беременности — €200;

в течение беременности — €400 ежемесячно;

после родов — €14 тыс.

По информации центра суррогатного материнства Украины, выплаты суррогатным матерям колеблются от €18 тыс. до €25 тыс.

В других странах мира выплаты суррогатным матерям достигают $60 тыс. Поэтому, многим иностранцам выгодно искать женщин, которые готовы пойти на это в таких странах, как Украина, ведь это помогает сэкономить.

Суррогатное материнство в Украине сейчас является легальным и регулируется Семейным кодексом. Для начала всей процедуры между биологическими родителями ребенка и будущей суррогатной матерью заключается договор, на то, что последняя готова выносить и родить чужого ребенка за материальное вознаграждение и не претендовать на материнские права.

В этом же договоре могут прописать и обстоятельства рождения ребенка и его регистрацию.

Однако получение гражданства — вещь несколько специфичная. Есть те, кто привык думать, что гражданство приобретается исключительно по месту рождения. По рождению оно приобретается по двум принципам: jus soli (принцип почвы) и jus sanguinis (принцип крови).

Согласно принципу почвы, ребенок приобретает гражданство той страны, на территории которой родился. А вот принцип крови говорит о том, что ребенок приобретает гражданство государства родителей.

То есть, рожденные суррогатной матерью дети могут иметь гражданство другой страны, ведь ее биологические родители имеют иное гражданство.

Сейчас Украине действительно необходимо урегулировать законодательство касательно суррогатных матерей, если мы хотим избежать проблем и недоразумений.

Нужно взвесить все за и против, и определить, что для нас важнее: помогать парам, которые не могут родить ребенка, или уменьшить риски для новорожденных.

Владислав Бомбела