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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар снова растет: курс валют на 15 мая

Нацбанк Украины на пятницу, 15 мая, установил официальный курс доллара на уровне 26,79 грн. Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем​ (26,69 грн), то есть гривна ослабла относительно американской валюты.

Европейская валюта также подорожала. Евро стоит 29,08 грн, то есть на 6 копеек больше по сравнению с курсом на 13 мая (29,02 грн).

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Курс валют в Украине от НБУ на 15.05:

  • 1 доллар США — 26,79 грн;
  • 1 евро — 29,08 грн;
  • 1 польский злотый — 6,39 грн.

Напомним, с 3 июня НБУ вводит в обращение монеты номиналом 10 грн, которые заменят банкноты, и на этом завершится обновление банкнотно-монетного ряда гривны, которое длится с 2014 года.

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