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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Монета 10 грн появится в обращении 3 июня: как выглядит и надо ли менять

С 3 июня 2020 года Нацбанк вводит в обращение монеты номиналом 10 грн, которые постепенно заменят соответствующие банкноты, и на этом завершится процесс обновления банкнотно-монетного ряда гривны, который длится с 2014 года.

10-гривневая монета больше в диаметре за монеты номиналом 1, 2 и 5 грн.

Она тяжелее и толще, имеет крупное рифление на гурте (третья сторона монеты), поэтому ее будет легко отличить, отмечают в НБУ.

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Основные характеристики:

  • диаметр — 23,5 мм;
  • вес — 6,4 г;
  • изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.

Украинцам не нужно специально обменивать банкноты 10 грн на монеты этого номинала.

Бумажные деньги постепенно будут заменяться в обращении монетами в результате естественного износа.

На первом этапе Нацбанк планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет.

Напомним, с 1 октября 2019 года НБУ вывел из обращения монеты 1, 2 и 5 копеек.

Источник: НБУ

Фото: НБУ

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