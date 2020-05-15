Нацбанк України на п’ятницю, 15 травня, встановив офіційний курс долара на рівні 26,79 грн. Це на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем (26,69 грн), тобто гривня ослабла щодо американської валюти.

Європейська валюта також подорожчала. Євро коштує 29,08 грн, тобто на 6 копійок більше в порівнянні з курсом на 13 травня (29,02 грн).

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Курс валют в Україні від НБУ на 15.05:

1 долар США – 26,79 грн;

1 євро – 29,08 грн;

1 польський злотий – 6,39 грн.

Нагадаємо, з 3 червня НБУ вводить в обіг монети номіналом 10 грн, які замінять відповідні банкноти, і на цьому завершиться оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, яке триває з 2014 року.