Убийство трехлетнего сына Соболева в Киеве: депутат обратился к Зеленскому

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев собрал доказательства покушения на свою жизнь, в результате которого погиб его сын.

Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой передать материалы.

— Я обращаюсь к нашему президенту. Я готов предоставить вам всю информацию, которую удалось собрать за это время. Поверьте, ее достаточно, чтобы остановить беспредел, который сейчас творится, и предотвратить новые убийства, — написал Соболев.

Также он добавил, что у него есть достаточно фактов и свидетельств очевидцев.

Читайте: Стрельба в Киеве: все подробности покушения на Соболева

За преступление поймали снайпера Андрея Лаврегу и корректировщика Алексея Семенова. Позже — еще двух подозреваемых.

Также недавно Генпрокуратура заявила о новом фигуранте громкого дела. Это — Юрий Ткаченко, собрат Юсупа Абуева, которого называют организатором заказного расстрела.

Напомним, 1 декабря произошла стрельба в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, которая завершилась убийством 3-летнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева. Мишенью для киллера был политик, но пуля попала в его ребенка.

Источник: Вячеслав Соболев